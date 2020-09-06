السودان يبحث عن الدفئ .. ونشطاء: المساعدات الإنسانية ضعيفة

السودان تتعرض كارثة إنسانية بسبب الفيضانات والسيول التى أدت إلى مصرع نحو 100 شخص وإنهيار أكثر من 100 ألف منزل، وتضرر 16 ولاية وأكثر من نصق مليون نسمة.

وقال مغردون، إن مصر والسودان امتداد لبعض بفعل التاريخ، ولا يوجد بينهم حدود سوا خطوط ترسم بالاقلام، ما يؤكد انه لا فرق بين سوداني ومصري.

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وردد مغردون الدعاء للشعب السوداني، قائلين:" بعد اعلان

حالة الطوارئ بسبب السيول و، نتمنى من الله عز وجل ان يحفظ السودان واهلها".

وتابع آخرون:" السيول والفيضانات تودي بحياة 100 شخص، وتهدم منازل الأهالى وتشرد أكثر من نصف مليون أخرين، ما يحتم على المجتمع الدولي تقديم المساعدات العاجلة لمنع تفشي وباء الكوليرا نتيجة تلوث مياه الشرب".

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وأكد البعض، أن التدخلات الإنسانية لإنقاذ اهالى السودان ضعيفة جدًا منذ بدء الفيضان، مشيرين إلى أنها كارثة تقل خطورة أو تاثير عن إنفجار ميناء بيروت ، لأنها تسببت فى هدم 20 ألف منزل، و40 ألف بشكل جزئي، وغمر عشرات القري بالماء.

وكان مجلس الأمن والدفاع بالسودان، أعلن حالة الطوارئ بعموم البلاد أمس السبت 5 سبتمبر 2020، وقرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف 2020 برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل الوزارات والولايات والجهات ذات الاختصاص لتنسيق