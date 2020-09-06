تونس تسجل 6 وفيات و234 إصابة بكورونا

سجّلت السلطات الصحية التونسية خلال الـ24 ساعة الماضية 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 وفيات، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وفقًا لموقع روسيا اليوم. أوضحت وزارة الصحة التونسية، في بيان، أن Advertisements إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس ارتفع إلى 4776 حالة. إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس ارتفع إلى 4776 حالة. ولفتت إلى ارتفاع إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا إلى 93 حالة وفاة.

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