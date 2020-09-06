وفيات كورونا في إسرائيل تتجاوز الـ1000

تخطت إسرائيل عتبة الألف وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، فيما تستعد البلاد لإغلاق شامل يفرض على المناطق الموبوءة، بهدف ردع تفشي الوباء، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل 1349 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، تم رصد 207 إصابات منها منذ منتصف الليل.

ويمثل ذلك انخفاضًا ملموسًا في حصيلة الإصابات

اليومية، غير أن سبب هذا التراجع يعود إلى انخفاض عدد الفحوص المختبرية الخاصة بتشخيص الإصابات بكورونا في اليوم الأخير.

وأوضحت الوزارة أن نتائج 10% من فحوص كورونا التي أجريت في البلاد خلال آخر 24 ساعة جاءت إيجابية.

Advertisements

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في إسرائيل منذ بداية الجائحة حتى الآن 129349 إصابة،

تعافى منها 102107 أشخاص.

وارتفعت حصيلة ضحايا "كوفيد-19" في إسرائيل حتى الآن إلى 1010 حالات وفاة.

ولا يزال في إسرائيل 445 مصابا بالفيروس التاجي في حالة خطرة، منهم 119 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقررت الحكومة الإسرائيلية فرض إغلاق شامل اعتبارا من الاثنين القادم على 30 مدينة وبلدة تم تصنيفها بـ"الحمراء"، معظمها فلسطينية، بما في ذلك الناصرة وأم الفحم والطيرة والطيبة وكفر قاسم وقلنسوة، بالإضافة إلى أحياء في القدس الشرقية.

وتتصدر إسرائيل حاليا قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بالنسبة لعدد السكان.