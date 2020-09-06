أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن تعرض سفينتها "Gulf Livestock1" لحادث أدى لفقدانها، بينما كانت في طريقها من نيوزيلندا إلى الصين، وعلى متنها شحنة من الماشية وفقًا لموقع روسيا اليوم.
قالت الشركة في بيان، تم الإبلاغ عن فقدان السفينة بينما كانت في طريقها من نيوزيلندا إلى الصين وعلى متنها الماشية. علمًا بأنالسفينة أرسلت نداء إستغاثة في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020، حيث استجاب خفر السواحل الياباني للنداء على الفور وتمكنوا من إنقاذ أحد أفراد الطاقم، البالغ عددهم 43 فردًا، وهو كبير ضباط السفينة، ولا يزال البحث عن ناجين من خفر السواحل الياباني مستمرًا.
وبهذا الصدد فقد صرح المتحدث باسم شركة الخليج للملاحة القابضة، ومقرها في دبي قائلًا: "قلوبنا مع من هم على متن السفينة ومع عائلاتهم في هذا الوقت ، كما نعرب عن أسفنا العميق للخسارة المحزنة للماشية على متن السفينة، ونؤكد أننا نراقب الوضع عن كثب ونعمل بشكل حثيث مع جميع المشاركين في جهود الإنقاذ، سائلين المولى عز وجل أن يكون هناك ناجون آخرون".
كانت هذه تفاصيل خبر على متنها شحنة من الماشية.. تعرض إحدى سفن الخليج للملاحة للغرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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