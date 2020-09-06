العمليات المشتركة بالعراق تؤكد التزامها بفرض القانون بجميع المحافظات

أكدت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، اليوم الأحد، التزامها بفرض القانون في جميع المحافظات التي تشهد انفلاتًا أمنيًا بسبب السلاح غير المنضبط.
قال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي، وفقًا لقناة "السومرية نيوز"،
وأكد أن العملية الأمنية حققت نتائجها، من خلال ما حصلت عليه من أسلحة وعتاد، فضلا عن إلقاء القبض على مطلوبين في تجارة المخدرات والإرهاب، وأضاف أن انطلاق العمليات الأمنية الأخيرة، جاء من أجل حصر السلاح بيد الدولة، فضلًا عن فرض هيبة الدولة والقانون .
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