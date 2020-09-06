ألمانيا تدعم الهند بـ330 ألف أداة لاختبار كورونا و460 مليون يورو

قال وزير التنمية الألماني، جيرد مولر، إن بلاده ستدعم الهند بـ330 ألف أداة لاختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و600 ألف قطعة من معدات الحماية الشخصية، تقدر بنحو 15 مليون يورو، فضلًا عن تقديم قروض قصيرة المدى بقيمة 460 مليون يورو.
نقلت قناة (دويتشه فيله) الألمانية عن مولر قوله - في تصريح له اليوم الأحد، إن ألمانيا توسع
يتجاوز عدد إصابات فيروس كورونا الـ4 ملايين إصابة بعد الولايات المتحدة والبرازيل اللتين سجلتا أكثر من 6.3 مليون إصابة و4.1 مليون إصابة على التوالي.
يشار إلى أن الهند ثالث أكثر دول العالم تضررًا بفيروس كورونا المستجد إذ
وأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، أنها سجلت 90 ألفا و632 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 4 ملايين و113 ألفا و811 حالة، كما سجلت 1065 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 70 ألفا و626 حالة.
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