إيران تتصدى لعدد كبير من الهجمات السيبرانية على منشآتها النووية

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندى، إن قوات الأمن فى بلاده تعرفت على منفذي تفجير "نطنز" ودوافعهم وطريقة تنفيذ الهجوم.
أعلن كمالوندى في تصريح نقلته "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إن"تفاصيل العمل التخريبي في منشأة "نطنز" ما زالت لدى الأجهزة الأمنية، ولا يمكننا الكشف عنها في الوقت الراهن".
وأوضح أنه "لا يمكن اتهام مفتشي الوكالة الدوليةبالمسؤولية عن الهجمات على منشآتنا النووية، لكن يمكن أن يكونوا سببًا فيها"، وأكد كمالوندي أن إيران تتخذ الاحتياطات كافة للتأكد من عدم وجود جواسيس بين مفتشي الوكالة الدوليين.
كما أشار إلى أن بلاده نجحت في التصدي لعدد كبير من الهجمات السيبرانية على منشآتها النووية.
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