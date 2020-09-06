محامي ترامب يفجر مفاجأة..الرئيس يكره السود وسبّ مانديلا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موعد مع عاصفة قد تؤثر على موقفه بالانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في شهر نوفمبر والتي يتنافس فيها مع مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن .

ذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“، السبت، أن مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعم في كتاب جديد، أن ترامب أدلى بتصريحات مهينة بحق الزعماء العالميين السود، ومنهم رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا، وكذلك بشأن الأقليات في الولايات المتحدة بشكل عام.

وعمل كوهين مع ترامب لسنوات قبل أن ينقلب عليه، مثلما ظهر في شهادته أمام الكونغرس العام الماضي قبل مساءلة ترامب.

ويقضي كوهين الآن عقوبة بالسجن ثلاث سنوات لإدلائه بتصريحات كاذبة أمام الكونغرس، واتهامات أخرى. وفي كتاب من المقرر نشره الأسبوع المقبل، يزعم كوهين أن ترامب وصف مانديلا بأنه ”زعيم ضعيف“ وفقا لصحيفة واشنطن بوست، التي ذكرت أنها حصلت على نسخة من الكتاب.

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ووفقا للصحيفة، كتب كوهين أنه عقب وفاة مانديلا عام 2013 تحدث ترامب بألفاظ بذيئة عنه ووصفه بأنه ”لم يكن زعيما“.

كما زعم كوهين أن ترامب قال ”أخبرني عن دولة واحدة يديرها شخص أسود ليست خربة. جميعها مراحيض…“.

وقالت الصحيفة أيضا؛ إن كوهين زعم أن ترامب ينبذ الأقليات، وأنه قال خلال حملته الرئاسية لعام 2016 إنه لن يفوز بأصوات الأمريكيين من أصول لاتينية. ونقل كوهين عن ترامب قوله ”مثل السود.. هم أغبياء جدا بدرجة لا تسمح لهم بالتصويت لترامب“.

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي ميكانني بالتشكيك في مصداقية كوهين.

وقالت ميكانني في بيان، ”مايكل كوهين محام مجرم ومشطوب من جدول المحامين وكذب على الكونغرس.. لقد فقد مصداقيته تماما، ولا غرابة في أن نرى محاولته الأخيرة للاستفادة من الأكاذيب“.