إيران “تكذب وترواغ” بشأن إنتاج اليورانيوم المخصب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب 10 أمثال الحدّ المسموح به

زعم مسؤول إيراني أن انتاج بلاده من اليورانيوم المخصب ، يعادل ما قبل الاتفاق النووي عام 2015 ، وهو ما فندته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، التي أكدت إن “إيران تمتلك اليوم أكثر من عشرة أمثال الكمية المسموح بها من اليورانيوم المخصب” بموجب الاتفاق النووي.

كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الأحد، عن أن إنتاج إيران الحالي من اليورانيوم المخصب، يعادل الإنتاج ما قبل التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015.

وقال كمالوندي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن ”ما جاء في التقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كان ضمن توقعاتنا، والإنتاج الحالي لليورانيوم المخصب في ‎إيران يعادل إنتاجنا قبل الاتفاق النووي“.

وأوضح أن ”الوقت حاليا مناسب للأنشطة النووية، وأن استكمال مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل يستغرق عامين إلى ثلاثة وفق التوقعات“، لافتا إلى أن ”عملية البحث والإنتاج في الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي جيدة ومهمة، بما في ذلك أجهزة طرد مركزي مطورة من أنواع IR 6 و IR 8 و IR، ويتم اختبارها جيدا في إيران، ونحن الآن في طور استكمال البحث“.

وجدد كمالوندي ترحيبه بالتقرير الأخير الذي عرضه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي قال إن ”إيران سمحت لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى واحد من موقعين نوويين مشتبه بهما“.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة الماضي، إن ”إيران تمتلك اليوم أكثر من عشرة أمثال الكمية المسموح بها من اليورانيوم المخصب“ بموجب الاتفاق النووي.

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10 أمثال الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق الدولي

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن “إيران تمتلك اليوم أكثر من عشرة أمثال الكمية المسموح بها من اليورانيوم المخصب” بموجب الاتفاق النووي.

وأعلنت الوكالة الدولية أن “مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وصل إلى 2105 كلغ – ما يفوق إلى حد بعيد 300 كلغ، وهو الحجم المتفق عليه في 2015”.

ويأتي الإعلان بعد سماح إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى واحد من موقعين نوويين مشتبه بهما.

وتصرّ إيران على أن برنامجها النووي له أغراض سلمية.

وقالت الوكالة إنها ستأخذ عينات من الموقع الثاني في وقت لاحق من هذا الشهر.