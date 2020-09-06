شهادات الوفاة تنفذ بالمكسيك بسبب كورونا وقفزة قياسية في البرازيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في 210 دولة على مستوى العالم ، مسجلا أرقام كارثية تجاوزت الـ27 مليون إصابة وسط تحذيرات من انهيار القطاع الصحي في العديد من الدول جراء ارتفاع إصابات الفيروس بصورة كبيرة فيها .

ولا تعكس الأرقام المسجلة إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

6.22 مليون مصاب بأمريكا

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19 في الولايات المتحدة بنسبة 0.8% مقارنة بالتوقيت ذاته، الجمعة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 6.22 مليون شخص، حسب جامعة جونز هوبكنز.

وجاءت هذه الزيادة على المستوى الوطني أعلى من متوسط زيادة يومي بنسبة 0.7% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 732435 حالة، بزيادة نسبتها 0.7% مقارنة بنفس التوقيت من، الجمعة.

أما ولاية كاليفورنيا، فقد سجلت أعلى عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الأخيرة، عند 140 حالة وفاة.

شهادات الوفاة تنفد بالمكسيك

وفي المكسيك نفدت شهادات الوفاة في عدة ولايات وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل، إن الحكومة أمرت بطباعة 1.1 مليون شهادة وفاة إضافية، مع نفاد تلك الشهادات في عدة مناطق من البلاد واستمرار ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

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وذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 6319 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و475 وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 629409 إصابات و67326 وفاة.

وقالت الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

وقال جاتيل خلال مؤتمر صحفي إن شهادات الوفاة نفدت في بعض الولايات، من بينها مكسيكو سيتي.

30 ألف إصابة بالبرازيل خلال 24 ساعة

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 30168 حالة إصابة جديدة و682 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ووصل العدد الإجمالي في البرازيل وفقا لبيانات الوزارة إلى 4.1 مليون إصابة و126203 وفاة.

وتسجل البرازيل حاليا ثاني أكبر عدد للإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

6319 إصابة في المكسيك

وذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 6319 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و475 وفاة، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 629409 إصابات و67326 وفاة.

وقالت الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.