كورونا حول العالم.. أكثر من 27 مليون إصابة و833 ألف وفاة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - بلغت إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم ، أكثر من 27 مليون و66 ألفا و533 إصابة ،فيما بلغت الوفيات، 883 ألفا و744 وفاة، بينما تم تسجيل 19 مليونا و170 ألفا و146 حالة شفاء ، حسب أحدث الإحصائيات اليوم الأحد .

10 إصابات جديدة في الصين

أكدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن البر الرئيسي الصيني سجل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخامس من سبتمبر/أيلول، وهو نفس عدد الإصابات المسجلة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج لتسجل البلاد 21 يوما متتالية بدون إصابات محلية.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة الخالية من الأعراض إلى 17 حالة مقابل ثماني حالات في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الآن 85122 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

167 إصابة بكوريا الجنوبية

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وفي سيؤول أعلنت السلطات الصحية، الأحد، تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 21 ألفا و177 حالة.

وذكرت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 334 حالة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأفادت بخروج 137 مريضاً آخر من المستشفيات بعد تعافيهم من فيروس كورونا، ليبلغ إجمالي المتعافين من المرض في البلاد 16 ألفا و146 حالة.

فيكتوريا الأسترالية.. 5 وفيات و63 إصابة

وفي أستراليا، أعلنت ولاية فيكتوريا، الأحد، تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الوفيات في الولاية إلى 666 وفي جميع أنحاء البلاد إلى 753.

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية، أنه تم تحذير سكان فيكتوريا من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية قد لا تنخفض بالمقدار الكافي بحلول منتصف سبتمبر/ أيلول بما يسمح بتخفيف القيود بأمان، وهو ما يزيد من احتمال استمرار الإغلاق لعدة أشهر.