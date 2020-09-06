إعصار “ميساك” يجبر الزعيم الكوري على الظهور مجددا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت وسائل إعلام بكوريا الشمالية، الأحد، أن الزعيم كيم جونغ-أون، زار وسط إقليم “هام كيونج” الذي ضربه إعصار “ميساك” جنوبي شرق البلاد.

وترأس كيم اجتماع حزب العمال لمناقشة جهود الإنعاش والإغاثة بالمناطق المتضررة .

وعقد زعيم كوريا الشمالية اجتماع السياسات التنفيذية الموسع، السبت، لتقييم الأضرار الناجمة عن إعصار “ميساك” الذي أدى إلى تدمير أكثر من ألف منزل، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن “الاجتماع تضمن مناقشة معمقة حول التعافي من الأضرار التي لحقت بالمناطق التي ضربها الإعصار، ودراسة الإجراءات التفصيلية واتخاذ القرارات بشأنها”.

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كما تضمن تنظيم القوى العاملة في قطاع الإنشاءات ليتم إرسالها على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة، ونقل المواد اللازمة.

وأضافت أنه تمت إقالة رئيس اللجنة الإقليمية للحزب في إقليم “هام كيونج” الجنوبي، بسبب الفشل الواضح في التعامل مع الإعصار، وتم تعيين بديل له.

وفي رسالة مفتوحة إلى أعضاء الحزب في بيونج يانج، قال “كيم” إنه سيتم إرسال حوالي 12 ألف عضو من نخبة الحزب إلى المناطق المتضررة للمساعدة في جهود الإنعاش.

وضرب إعصار “ميساك”، وهو الإعصار التاسع لهذا الموسم، كوريا الشمالية التي لا تزال تعاني من الأضرار الناجمة عن الإعصار السابق والأمطار الغزيرة التي أثرت على مناطق إنتاج الأرز الرئيسية في الإقليم الجنوبي الغربي.