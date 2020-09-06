كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تظاهر المئات في هونج كونج ضد الانتخابات المؤجلة و قانون الأمن القومي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع في هونغ كونغ، المركز المالي الآسيوي، اليوم الأحد، للتظاهر ضد قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين وتأجيل الانتخابات التشريعية.

أجلت زعيمة هونج كونج كاري لام انتخابات 6 سبتمبر للحصول على مقاعد في المجلس التشريعي للمدينة حتي يوليو من العام القادم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ووجهت هذه الخطوة ضربة للمعارضة المؤيدة للديمقراطية التي كانت تأمل في الفوز بأغلبية تاريخية في المجلس، حيث يتم انتخاب نصف المقاعد فقط بشكل مباشر والنصف الآخر أعضاء معينون يدعمون بكين في الغالب.

كان من المفترض أن يكون الاستطلاع أول تصويت رسمي للمستعمرة البريطانية السابقة منذ أن فرضت بكين التشريع الأمني الجديد في أواخر يونيو، والذي يقول منتقدوه إنه يهدف إلى قمع المعارضة في المدينة. بينما تصر الحكومة على ان اتخاذ أي إجراءات تتعلق بفيروس كورونا لأسباب تتعلق بالصحة العامة وليس لأسباب سياسية.

تمركز الآلاف من رجال الشرطة حول شبه جزيرة كولون حيث لوح المتظاهرون باللافتات ورددوا شعارات شعبية مناهضة للحكومة مثل "حرروا هونج كونج"، وهذه الشعارات محظورة الآن بموجب القانون الجديد. وألقت الشرطة القبض على العديد من النشطاء المعروفين خلال المظاهرة، بما في ذلك فيغو تشان، نائب منظم الجبهة المدنية لحقوق الإنسان والمشرع السابق ليونغ كووك هانغ، المعروف أيضًا باسم "الشعر الطويل"، وفقًا لمنشور على صفحة تشان على فيسبوك.

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تراجعت التظاهرات المناهضة للحكومة هذا العام بشكل أساسي بسبب القيود المفروضة على التجمعات وقانون الأمن الذي يعاقب على الأعمال التي تعتبرها الصين تخريبية أو انفصالية أو إرهابية أو متواطئة مع القوات الأجنبية.

وقد أبلغت هونغ كونغ عن حوالي 4800 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ يناير، وهو أقل بكثير مما هو عليه في المدن الرئيسية الأخرى حول العالم. انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل كبير من ثلاثة أرقام في يوليو إلى أرقام فردية حاليًا.

في حين أن احتجاجات الشوارع فقدت الزخم إلى حد كبير، استمرت المشاعر المناهضة للحكومة ولبكين، حيث أدى عرض الصين بإجراء اختبار شامل لفيروس كورونا لسكان هونغ كونغ إلى دعوات للمقاطعة وسط انعدام ثقة الجمهور.

عادت هونغ كونغ إلى الحكم الصيني في عام 1997 بموجب ضمان للحكم الذاتي لكن يقول المنتقدين إن القانون الجديد يقوض هذا الوعد ويضع الإقليم على مسار أكثر استبدادية. بينما يري المؤيدون إنه سيحقق المزيد من الاستقرار بعد عام من الاضطرابات العنيفة في كثير من الأحيان المناهضة للحكومة والمناهضة للصين.

