كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تتصدر قائمة مقدمي المساعدات إلى الدول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت دول الإمارات، صدارة قائمة مقدمي المساعدات والأسرع استجابة للظروف الطارئة لإغاثة المتأثرين بالحروب والأحداث والكوارث الطبيعية في عديد من الدول.

ودعمت دولة الإمارات، القطاعات التنموية عبر إقامة مشاريع في بقاع شتى لتحسين الظروف المعيشية للسكان تعليمياً وصحياً وإنتاجياً، وفقًا لصحيفة "الاتحاد".

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وقالت الصحيفة الإماراتية، إن اليوم الدولي للعمل الخيري الذي تشارك الإمارات دول العالم الاحتفاء به، يأتي في ظل أزمة عالمية نتيجة انتشار وباء كورونا الذي قدمت الدولة الكثير لمساعدة العالم على مكافحته ومعالجة آثاره، فوصلت مساعداتها إلى أكثر من 111 دولة، شملت 1328 طناً من الإمدادات استفاد منها 1.3 مليون من العاملين بمجال الرعاية الطبية حول العالم.

وأضافت أن 45 جهة مانحة ومؤسسة إنسانية وجمعية خيرية، تعمل في تقديم يد العون للمحتاجين والمتأثرين في العالم، مدعومة بدعم وتفاعل مجتمعي مع القضايا الإنسانية، وفق منظومة قيم العطاء التي رسختها القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، وشكلت منطلقاً للمؤسسات والأفراد لتحتل الإمارات المركز الأول عالمياً كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم لسنوات عديدة، وستبقى على نهجها ذاته الذي يوحّد الجميع تحت مظلة الإنسانية