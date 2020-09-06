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شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تحتج رسميا لدى الهند على انتهاكات وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل
الأحد 6 سبتمبر 2020
احتجت باكستان رسميا لدى الهند، اليوم الأحد، على انتهاكات وقف إطلاق النار بالحدود من جانب القوات الهندية أمس السبت.
واستدعت وزارة الخارجية الباكستانية دبلوماسيا هنديا بارزا لتسجيل الاحتجاج على الانتهاكات، التي أسفرت عن تعرض مدني لإصابات خطيرة، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري، في بيان، إنه "بسبب إطلاق نار عشوائي وغير مبرر من قبل القوات الهندية في قطاع راخشيكري في خط السيطرة، تعرض صبي (19 عاما) من سكان قرية كيرني لإصابات خطيرة".
وأضاف أن "القوات الهندية على خط السيطرة تستهدف بشكل متواصل مناطق مأهولة بالسكان بنيران المدفعية وقذائف الهاون ذات العيار الثقيل وأسلحة آلية".
وأشارت الصحيفة الباكستانية إلى أن الهند ارتكبت في 2020 نحو 2158 انتهاكا لوقف إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا وتعرض 168 من المدنيين لإصابات خطيرة.
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