- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يوناني: أردوغان يعيش وهم إحياء الإمبراطورية العثمانية والان مع التفاصيل
الأحد 6 سبتمبر 2020
قال مسؤول يوناني، اليوم الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعيش وهم إحياء الإمبراطورية العثمانية.
وأكد المسؤول اليوناني، أن بلادع قادرة على التصدي لأطماع الرئيس التركي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.
قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، إن تركيا تفتعل المشكلات في المنطقة وتشكّل عاملا لعدم الاستقرار شرقي المتوسط.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة اليونانية، في وقت سابق، أن الحوار ليس ممكنا مع تركيا في ظل التهديدات ومحاولات الابتزاز والتحريض.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليونانية، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على تركيا إن لم تتوقف عن سياساتها التصعيدية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول يوناني: أردوغان يعيش وهم إحياء الإمبراطورية العثمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.