شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان على اعتاب انتخابات مبكرة والان نبدء بالتفاصيل

قال قيادي في الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان اليوم الأحد أن رئيس الوزراء المقبل للبلاد قد يدعو إلى انتخابات عامة مبكرة بعد فترة وجيزة من توليه المنصب المتوقع بعد أيام.

وأضافت كيودو أن شونيتشي سوزوكي، رئيس المجلس العام للحزب، قال في برنامج تلفزيوني "السعي للحصول على تفويض عام مع حكومة جديدة تتمتع بتأييد شعبي كبير هو أحد الخيارات". وذكرت أن سوزوكي أشار إلى أن رئيس الوزراء بوسعه بعد تشكيل الحكومة أن يحل مجلس النواب على الفور ويدعو لانتخابات مبكرة.

ومن المقرر أن ينتخب الحزب الحاكم زعيما جديدا في 14 سبتمبر ليحل محل شينزو آبي الذي أعلن استقالته فجأة في 28 أغسطس.