اخبار العالم

اليابان على اعتاب انتخابات مبكرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان على اعتاب انتخابات مبكرة والان نبدء بالتفاصيل

قال قيادي في الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان اليوم الأحد أن رئيس الوزراء المقبل للبلاد قد يدعو إلى انتخابات عامة مبكرة بعد فترة وجيزة من توليه المنصب المتوقع بعد أيام.

وأضافت كيودو أن شونيتشي سوزوكي، رئيس المجلس العام للحزب، قال في برنامج تلفزيوني "السعي للحصول على تفويض عام مع حكومة جديدة تتمتع بتأييد شعبي كبير هو أحد الخيارات". وذكرت أن سوزوكي أشار إلى أن رئيس الوزراء بوسعه بعد تشكيل الحكومة أن يحل مجلس النواب على الفور ويدعو لانتخابات مبكرة.

ومن المقرر أن ينتخب الحزب الحاكم زعيما جديدا في 14 سبتمبر ليحل محل شينزو آبي الذي أعلن استقالته فجأة في 28 أغسطس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان على اعتاب انتخابات مبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا