شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. 61 وفاة و 5195 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد تسجيل 5195 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أنه تم تسجيل 61 حالة وفاة جديدة بكورونا. وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 17820 حالة، فيما تجاوز إجمالي المصابين مليون و25 ألف حالة. وتعافى 2823 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 840949 شخصا، بينما لا تزال هناك 166736 حالة نشطة.

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