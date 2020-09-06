شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك.. تشكيل هيئة محلفين للتحقيق في وفاة رجل أسود والان نبدء بالتفاصيل

بدأت النائبة العامة لولاية نيويورك الأمريكية ليتيشا جيمس تشكيل هيئة محلفين كبرى يوم السبت للتحقيق في قضية دانيال برود وهو رجل أسود توفي بعدما وضع ضباط شرطة بمدينة روتشستر غطاء على رأسه وثبتوه على رصيف لمنعه من الحركة.

وقالت جيمس "عانت عائلة برود وسكان روتشستر من ألم وحزن شديدين. سيتحرك مكتبي على الفور لتشكيل هيئة محلفين كبرى في إطار تحقيقنا الشامل في هذه المسألة".

واندلعت احتجاجات في روتشستر التي يقطنها نحو 200 ألف نسمة بعدما نشرت عائلة برود تسجيل فيديو التقطته كاميرا مثبتة في ملابس ضابط لعملية اعتقال دانيال برود في مارس آذار.

وأظهرت اللقطات مجموعة من الضباط يغطون رأس برود، للحيلولة على ما يبدو دون نقله عدوى فيروس كورونا، وهو يجثو عاريا ومكبلا في قارعة الطريق. وأظهر تسجيل الفيديو أيضا الضباط وهم يضعون وجه برود في الأرض، وأمكن سماع الرجل وهو يصرخ قائلا "ارفعوا هذا ...عن وجهي!" و "انتم تقتلونني!" في إشارة إلى غطاء الرأس بينما أمكن سماع الضباط يقولون "اهدأ" و "توقف عن البصق". وتوفي الرجل بعد الواقعة بأسبوع داخل مستشفى.