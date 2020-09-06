مصرف الرشيد يعلن مبلغ الفائدة والقسط الشهري لسلف الموظفين

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، عن تحديد مبلغ الفائدة الكلية والقسط الشهري والمدة للسلف الممنوحة لموظفي دوائر الدولة.

وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الفائدة الكلية للسلف الممنوحة لموظفي دوائر الدولة والبالغه (10,8,5) مليون دينار تنافسيه وحددت كما يلي: - مبلغ (٥)مليون القسط الشهري (١٠٠٢٧٨) الف لمدة خمس سنوات الفائده الكليه ( ١،٠١٦،٧٠٠) مليون. - مبلغ (٨) مليون القسط الشهري (١٦٠٤٤٤) الف لمدة خمس سنوات الفائده الكليه ( ١،٦٢٦،٦٦٠) مليون. - مبلغ (١٠) مليون القسط الشهري ( ٢٠٠٥٥٦) الف لمدة خمس سنوات الفائده الكليه (٢،٠٣٣،٤٠٠) مليون.

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