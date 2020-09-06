الانواء الجوية تتوقع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع الاسبوع الحالي

توقعت هيئة الانواء الجوية، الاحد، ان تستمر درجات الحرارة بالارتفاع خلال الاسبوع الحالي ليكون الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية مشمس حار جدا، فيما يكون الطقس في المنطقة الشمالية مشمس حار مع بعض الغيوم.

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