المالكي: استهداف المرجعية الدينية وتشويه مواقفها ظاهرة مرفوضة

عد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاحد، استهداف المرجعية الدينية وتشويه مواقفها ظاهرة مرفوضة ومستهجنة من اي طرف جاءت.
وقال المالكي في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "استهداف المرجعية الدينية والكذب عليها وتشويه مواقفها ظاهرة مرفوضة ومستهجنة من اي طرف جاءت، ولان اعداء العراق والمتنكرين لوحدته وسلامة سيادته الوطنيه يشعرون ان المرجعية هي الحصن المنيع والسد الحامي للوحدة والسيادة، فانهم يعملون دوماً على فصل الامة عن قيادتها الحكيمة".
وتابع، أن هؤلاء "فاتهم ان الشعب العراقي بكل قواه وقومياته ومذاهبه يحترم ويمتثل لموقف المرجعية التي اثبتت انها صاحبة الكلمة العليا والموقف الذي حمى الديمقراطية وحقن الدماء"، مؤكدا أن "المتنكرين لدور المرجعيه والمفترين عليها هم قلة محدودة وعليهم ان يلتزموا ويحترموا حيثيتها وارادتها لانها تمثل ارادة الشعب".
وتابع، أن هؤلاء "فاتهم ان الشعب العراقي بكل قواه وقومياته ومذاهبه يحترم ويمتثل لموقف المرجعية التي اثبتت انها صاحبة الكلمة العليا والموقف الذي حمى الديمقراطية وحقن الدماء"، مؤكدا أن "المتنكرين لدور المرجعيه والمفترين عليها هم قلة محدودة وعليهم ان يلتزموا ويحترموا حيثيتها وارادتها لانها تمثل ارادة الشعب".
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