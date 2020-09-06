ألمانيا X سويسرا و إسبانيا X أوكرانيا.. كل ما تود معرفته عن المواجهتين

وتأتي المباراة في إطار منافسات الجولة الثانية، من المجموعة الرابعة للمستوى الأول.

ويُقام اللقاء على ملعب سانت جاكوب بارك في سويسرا.

وكانت ألمانيا قد تعادلت في الجولة الأولى مع إسبانيا بهدف لمثله، بينما خسرت سويسرا أمام أوكرانيا بهدفين مقابل هدف.



موعد المباراةتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 9:45 بتوقيت بغداد.

القناة الناقلة

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd3.

معلق المباراة

يعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة.

تشكيل ألمانيا المتوقع أمام سويسرا

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: كيرير، جينتر، زوله، جوسينس.

خط الوسط: كروس، نيوهاوس، ساني.

خط الهجوم: دراكسلر، براندت، فيرنر.

وضمن ذات الدور وفي مباراة ثانية، يلاقي المنتخب الإسباني نظيره الأوكراني، اليوم الأحد، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".



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وكان المنتخب الإسباني تعادل إيجابيًا بهدف لمثله في الجولة الأولى أمام منتخب ألمانيا.

وفاز منتخب أوكرانيا على نظيره السويسري بهدفين لهدف في الجولة الأولى.

موعد المباراة

تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد، في تمام التاسعة و45 دقيقة بتوقيت بغداد.

القناة الناقلة

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1 .

معلق المباراة

يعلق على المباراة علي محمد علي .

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام أوكرانيا

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: جايا، باو توريس، راموس، كارفاخال.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، رودريجو، رويز.

خط الهجوم: أنسو فاتي، مورينو، فيران توريس.

