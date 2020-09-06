'عملية استخباراتية' تطيح بثلاثة من عناصر 'داعش' في بغداد

أفادت وكالة الاستخبارات، اليوم الأحد، بإلقاء القبض على 21 مطلوباً للقضاء من بينهم ثلاثة مطلوبين وفق المادة "4 إرهاب"، لانتمائهم لتنظيم "داعش". وقالت الوكالة، إن "مفارزها المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عملية استخباراتية نتج عنها إلقاء القبض على 21 متهماً بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد، من المطلوبين وفق أحكام ومواد جنائية مختلفة صادرة من القضاء".



وأضافت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "من بينهم ثلاثة مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية"، مشيرةً إلى "تدوين أقوالهم جميعاً وإحالتهم إلى جهات الطلب بموجب وصولات استلام رسمية".

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