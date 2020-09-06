صحة البصرة تصدر توضيحا بشأن عدم حاجتها لعاملين بصفة اجر يومي

أصدرت دائرة صحة البصرة، الاحد، توضيحا بشأن كتاب صدر منها عن عدم حاجتها لعاملين بصفة اجر يومي.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تداولت وسائل التواصل الاجتماعي ادعاء مفاده توجيه كتاب من دائرة صحة البصرة يشير الى عدم الحاجة للعاملين بصفة ( اجر يومي ) ضمن الـ (30) الف درجة وظيفية، ومن هنا نود ان نوضح ما يلي اصل الكتاب الرسمي الموجه الى محافظة البصرة / مكتب المحافظ بتاريخ 1/9/2020 من قبل الدائرة والذي فسر بصورة خاطئة جاء ردا على ارسال كتاب من محافظة ضمن الامر الامر الإداري 3134 في 22\7\2020 بتنسيب اعداد إضافية من العاملين بصفة ( اجر يومي ) ضمن الـ (30) الف درجة وظيفية ونقلهم من دوائر أخرى الى دائرة صحة البصرة".
واضاف، "جاء كتابنا الذي اكد عدم الحاجة الى اعداد إضافية من العاملين والاكتفاء بمن تم تنسيبهم سابقا، بذلك تدعو دائرة صحة البصرة مواقع التواصل الاجتماعي الى التحقق من المعلومة من خلال مصدرها الرسمي".
واضاف، "جاء كتابنا الذي اكد عدم الحاجة الى اعداد إضافية من العاملين والاكتفاء بمن تم تنسيبهم سابقا، بذلك تدعو دائرة صحة البصرة مواقع التواصل الاجتماعي الى التحقق من المعلومة من خلال مصدرها الرسمي".
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