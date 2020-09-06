بعد تنفيذهم لعملية طعن شرطي.. مقتل 3 إرهابيين في تونس في تبادل إطلاق نار

أعلنت الداخلية التونسية، اليوم الأحد، عن مقتل ثلاثة إرهابيين متورطين في حادث مهاجمة دورية أمنية أسفر عن مقتل شرطي.

وقالت الداخلية التونسية في بيان لها أصدرته اليوم الأحد، “تعرض عونان تابعان لسلك الحرس الوطني صباح اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020 إلى عملية طعن من طرف ثلاثة إرهابيين، بواسطة سيارة على مستوى مفترق أكودة القنطاوي سوسة”.

وحسب الوزارة، فقد تحولت الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك وتولت القيام بعملية تمشيط بمكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها، مما أسفر على القضاء على الإرهابيين الثلاثة.

كما أسفرت العملية على استشهاد الوكيل سامي مرابط بعد نقله للمستشفى، في حين لا يزال الوكيل رامي الإمام يتلقى العلاج.

هذا وكان وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، قد انتقل إلى مسرح العملية، و عاين تفاصيل التدخل الأمني، كما تحول إلى المستشفى للوقوف على الحالة الصحية للوكيل رامي الإمام ومتابعتها.