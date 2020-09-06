استيقظت تونس، اليوم الأحد، على وقع حادث اعتداء بالطعن على رجل أمن، أودى بحياته.
وأعلن المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبالي، اليوم الأحد، أن عنصرا من الحرس الوطني قتل اليوم في اعتداء “إرهابي” في مدينة سوسة السياحية في شرق تونس.
وقال الجبالي لوسائل إعلام تونسية، إن “دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطني تعرضت للاعتداء بسكين في وسط مدينة سوسة من طرف إرهابي” مضيفا أن “واحدا منهما مات والثاني مصاب بجروح في المستشفى”.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل…وفاة عنصر من الأمن التونسي في حادث طعن استهدف دورية أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.