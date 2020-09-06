عاجل…وفاة عنصر من الأمن التونسي في حادث طعن استهدف دورية أمنية

استيقظت تونس، اليوم الأحد، على وقع حادث اعتداء بالطعن على رجل أمن، أودى بحياته.

وأعلن المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبالي، اليوم الأحد، أن عنصرا من الحرس الوطني قتل اليوم في اعتداء “إرهابي” في مدينة سوسة السياحية في شرق تونس.

وقال الجبالي لوسائل إعلام تونسية، إن “دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطني تعرضت للاعتداء بسكين في وسط مدينة سوسة من طرف إرهابي” مضيفا أن “واحدا منهما مات والثاني مصاب بجروح في المستشفى”.