بني ملال.. السلطات تضع 3 سيناريوهات للدخول المدرسي الجديد وتقترح التعليم الحضوري ب 16 جماعة لم تسجل أي إصابة بكورونا !

وضعت السلطات المحلية ببني ملال، أمس السبت، 3 سيناريوهات للدخول المدرسي الجديد في إجتماع خصص لتدارس عملية تنظيم الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي الحالي 2020-2021، الذي يأتي في ظل استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19-.

وأعلنت السلطات في بلاغ لها أنه تم اعتماد ثلاثة أنماط تربوية تنطلق من ثلاث سيناريوهات “السيناريو الأول: تحسن الحالة الوبائية والعودة إلى الوضعية الصحية شبه الطبيعية، في هذه الحالة يتم اعتماد “نمط التعليم الحضوري” أما السيناريو الثاني: وضعية وبائية تستلزم تطبيق التباعد الجسدي بالفصول الدراسية، في هذه الحالة يتم اعتماد “نمط التعليم بالتناوب” الذي يزاوج بين “التعليم الحضوري” و”التعلم الذاتي”.

وأضاف المصدر داته، أن السيناريو الثالث يأتي في حالة استفحال الحالة الوبائية بما يستوجب معه تعليق الدراسة الحضورية، يتم في هذه الحالة اعتماد النمط التربوي القائم على “التعليم عن بعد”.

وأشارا البلاغ أنه لضمان تكافؤ الفرص وحق تلميذات وتلاميذ الجماعات الترابية خاصة تلك ذات الطبيعة الجبلية والتي تتوفر على بنيات تحتية للاتصالات لا تواكب التطورات التكنولوجية اللازمة لضمان تعليم عن بعد، اقترح والي الجهة اعتماد التعليم الحضوري ب 16 جماعة ترابية بإقليم بني ملال التي كانت ولازالت خالية من حالات الإصابة بوباء كوفيد-19-.