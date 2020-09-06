طقس الأحد.. أجواء حارة مع سحب غير مستقرة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الأحد، أن يكون الطقس حارا نسبيا إلى محليا حار فوق كل من السهول الداخلية، ومنطقة سوس، والجنوب -الشرقي وجنوب المملكة، مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مرفوقة بكتل ضبابية أو بضباب على سواحل وسهول المحيط الأطلسي وكذا على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

كما سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة ومحملة بأمطار أو زخات رعدية محليا معتدلة فوق مرتفعات الأطلس، والمناطق المجاورة لها، والجنوب-الشرقي، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسايس، والريف، وجنوب المنطقة الشرقية، وستكون مصحوبة بهبات رياح قوية تحت الرعد وأيضا نزول البرد.

وستظهر أيضا سحب مدارية آتية من الجنوب ومرفوقة بأمطار أو زخات رعدية فوق الأقاليم الجنوبية للمملكة، إلى جانب نزول أمطار محليا جد خفيفة أحيانا فوق السواحل الوسطى والواجهة المتوسطية.

عدا ذلك، سيبقى الطقس مستقرا وصحوا نسبيا بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، والجنوب-الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية، وهبات من الرياح القوية بعض الشيء بمنطقة طنجة، والسهول الشمالية والوسطى وبالأقاليم الجنوبية.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 29 و 33 درجة شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و 29 درجة بالجنوب الشرقي، وداخل كل من الأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس، والسايس، والسهول الغربية للأطلس، وما بين 19 و 24 درجة بمنطقة طنجة، والسهول الأطلسية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية -الشرقية، وستكون ما بين 14 و 19 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والريف، ومرتفعات الأطلس.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 41 و 43 درجة بالأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و 41 درجة بداخل منطقتي الغرب واللوكوس، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وسهول كل من تادلة، وتانسيفت والرحامنة، وداخل منطقة سوس، وأقصى الجنوب-الشرقي، وما بين 31 و 36 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية، وستكون ما بين 25 و 31 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والريف، ومنطقة طنجة، ومرتفعات الأطلس، وسهول المحيط الأطلسي.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.