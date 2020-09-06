حرب الطرق.. شاحنة تنهي حياة شخصين ببني ملال – صور

لقي شخصين مصرعهما مساء أمس السبت، في حادث إصطدام شاحنة بسيارة عائلية بمنطقة اولاد موسى ضواحي بني ملال.

وحسب مصادر محلية، فقد تسبب الحادث في مصرع امرأة و رجل بعين المكان بعد إصطدام شاحنة من الحجم الكبيرتعمل على نقل قارورات الغاز بالمنطقة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مكان الحادث، عرف حالة استنفار لمختلف السلطات المحلية، حيث حلت في عين المكان عناصر الدرك الملكي، ومصالح الوقاية المدنية.

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وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا حول الحادث بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تم إيداع جثة الهالكين مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال.