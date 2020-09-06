وفاة مسن من منطقة الناصرة متأثرا بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي مسن (83 عاما) من إحدى القرى في منطقة الناصرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، صباح اليوم الأحد.
وأفاد مساعد مدير مستشفى الناصرة الإنجليزي، د. أمير عليمي، أن "مسنًا (83 عامًا) من إحدى البلدات في قضاء الناصرة، ويعاني أمراضا مزمنة، توفيّ هذا الصباح في قسم النصر الخاص بكورونا".
وأكد عليمي أن "مجمل عدد المرضى في قسم كورونا في مستشفى الناصرة بلغ 8 أشخاص، بينهم 5 بحالة تُنذِرُ بالخطر (منهم 2 تم وصلهما بجهاز التنفس الاصطناعي) و2 بحالة متوسطة و1 بحالة طفيفة".
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