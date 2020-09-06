حق_أروى_جمال: اغتصاب طفلة 5 سنوات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هزت تفاصيل جريمة اغتصاب بحق طفلة مصريّة تبلغ من العمر 5 سنوات، مشاعر الغضب وأثارت الرأي العام في الشارع المصري والعربي.

وقفت الطفلة أروى جمال أمام مدخل بيتها لتلعب في ساعةٍ لم تكن تعلم فيها أن أيادي الوحوش ستطولها وستكون آخر لحظات لها قبل أن تفارق الحياة مُغتصَبةً مقتولةً.

اختطفها ابن عم والدتها المدعو علاء جمال، كان في بيت الطفلة شارك الطفلة وأهلها وجبة العشاء، ثمّ خرج وعاد ليختطفها من أمام المنزل.

وفي حديث مع والدة الطفلة، إسراء جمال، لصحيفة مصريّة محليّة، قالت إنه "بعد اختفاء الطفلة رأيت علاء سألته أين أروى؟ قال أروى معايا متبلغيش الشرطة حترجع". وقالت والدة الطفلة إن "أروى لم تعد، اختُطفت واغتُصبت وافتُتح بطنها".

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انتشرت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بحق الطفلة تحت وسم #حق_أروى_جمال فيها يكثف النشطاء المطالبة بمعاقبة المجرمين بأقصى العقوبات.

كتبت مروى أيوب على حسابها في "تويتر" أن "شي ما بيقدر العقل البشري انو يستوعبوا!!! كيف هيك يا الله كيف كيف في واحد يوصل لدرجه ما يضل فيه ولا ذرة صفة إنسانية تمنعوا يعمل جريمة بهالشكل!!! #حق_أروى_جمال".

كتبت لينا الظاهر على حسابها في "تويتر" أن "القصاص القصاص أروى عصفورة بالجنة إلي عمل فيها هيك لازم تتقطع إيديه وإجريه و ينحط بالسجن طول عمره و كل يوم ييجي واحد يعذبه لحد ما يموت الشنق قليل عليهم #حق_أروى_جمال".

أضافت سحر حسين غدار بعض التفاصيل في تغريدتها على "تويتر" أن "أروى عمرها 5 سنين، اغتصبها ابن عم أمها ومعه ثلاثة، ربطوها بشرايط كهرباء وقشاط وتسكر ثمها حتى ما تصرخ وقت اغتصابها، والمفجع أكتر بس خلّصو هالحيوانات شقوا بطنها عبر طبيبين وأخذوا كليتاها وهيدا بدون تخدير، صحيح تم القبض على جزار واحد بس الباقي شو؟ شو هالفجور؟ نعم للإعدام #حق_أروى_جمال".

كتب حساب مجهول الهوية على "تويتر": "اقسم بالله انه التعذيب والقتل أمام الملء وفي العام لا يوفيهم حقهم لا تفقوا مكتوفي الأيدي نحن بيدنا الحق سوف نحمي طفولة أبناءنا سوف ننبذهم سوف نجدهم يجب أن يعيشوا الرعب بمجرد التفكير يجب أن نفضحهم يجب أن لا نترك فردا واحدا منهم بيننا نريد العبرة نريد حق الملاك #حق_أروى_جمال".