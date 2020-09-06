التعليم في ظل كورونا: إغلاق مدرسة في قلنسوة و6 صفوف في الطيبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلقت مدرسة في قلنسوة و6 صفوف للطلاب في الطيبة إثر إصابة عدد من الطلاب والمعلمين بفيروس كورونا، اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، أغلقت إدارة المدرسة الشاملة في قلنسوة بالتشاور مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، المدرسة إثر الإعلان عن إصابة طالبين وعدد من أعضاء الطاقم التدريسي بفيروس كورونا. وأدخل عدد من الطلاب والمعلمين إلى الحجر الصحي.

وفي مدينة الطيبة، شخصت 6 إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب، في عدد من المدارس، وتقرر إثر ذلك إغلاق 6 صفوف وادخال كافة طلاب الصفوف إلى الحجر الصحي. ومن المدارس التي أغلقت فيها الصفوف، كلية عمال يوسف شاهين والسلام الإعدادية وعتيد الثانوية.