شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تسجل 116 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 6 سبتمبر 2020 أعلنت السلطات في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب ماذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في طوكيو 21 ألف و 772 حالة. Advertisements ويشار إلى أن الاصابات بفيروس كورونا في اليابان تبلغ 71 ألف و 467 حالة والوفيات 1361، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طوكيو تسجل 116 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.