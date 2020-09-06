شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تسجل 651 حالة إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 6 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم الأحد تسجيل 651 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

Advertisements وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 87 ألف و 825 حالة. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل خمس حالات وفاة، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 9906 حالات.

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