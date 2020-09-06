- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الإمارات تغيث السودان ضد الفيضانات بـ100 طن مساعدات والان مع التفاصيل
الأحد 6 سبتمبر 2020
أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بإرسال طائرة تحمل 100 طن من مواد الإغاثة من مخازن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، لمساعدة ضحايا الفيضانات التي ضربت أجزاء مختلفة من السودان وجنوب السودان.
وخلفت السيول والفيضانات أضرارا بالغة في السودان هذا العام، إذ أودت بحياة 99 شخصا، وتسببت في انهيار عشرات الآلاف من المنازل، وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة، وفق إحصاءات وزارة الداخلية السودانية.
وقرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، السبت، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر واعتبار البلاد منطقة كوارث لدرء آثار السيول والفيضانات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الإمارات تغيث السودان ضد الفيضانات بـ100 طن مساعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.