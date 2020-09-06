شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يطعنون رجلي أمن في تونس ووفاة أحدهما‎ والان مع التفاصيل

الأحد 6 سبتمبر 2020 قام مجهولون ليلة أمس بطعن رجلي أمن في مفترق القنطاوي بسوسة في تونس وفروا من المكان، ولاتزال التحقيقات جارية وفق ما أكده مصدر أمني لموقع "لشروق اون لاين" التونسي.

Advertisements ووفقاً للموقع، توفي فجر اليوم أحد الشرطيين متأثرا بجراحه فيما وصفت حالة الثاني بالخطيرة.

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