شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يؤكد على أهمية دعم المنتجات المحلية والان مع التفاصيل

الأحد 6 سبتمبر 2020 أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على أهمية دعم وتعزيز المنتجات المحلية في الإمارات.

وقال في تغريدة عبر حسابه بتويتر، "في استعراضنا لخطة وزارة البيئة المستقبلية أكدنا على أهمية تعزيز مواردنا الزراعية والسمكية والحيوانية.. ودعم منتجاتنا.. والعمل على تكامل الجهود الاتحادية والمحلية للحفاظ على تنوع وجودة منظومتنا البيئية الحيوية".

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