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شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج للملاحة" تعلن فقدان إحدى سفنها قبالة سواحل اليابان والان مع التفاصيل
الأحد 6 سبتمبر 2020
علنت مجموعة "الخليج للملاحة القابضة"، عن حادث مؤسف تعرضت له سفينتها "Gulf Livestock1" أدى لفقدانها قبالة سواحل اليابان بينما كانت في طريقها من نيوزيلندا إلى الصين وعلى متنها الماشية.
وقالت المجموعة في بيان لسوق دبي المالي، إن السفينة أرسلت نداء استغاثة في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء الماضي، حيث استجاب خفر السواحل الياباني على الفور وتمكنوا من إنقاذ أحد أفراد الطاقم البالغ عددهم 43 فردا، ولا يزال البحث عن الناجين مستمراً.
وقال المتحدث باسم شركة الخليج للملاحة: "قلوبنا مع من هم على متن السفينة ومع عائلاتهم في هذا الوقت، كما نعرب عن أسفنا العميق للخسارة المحزنة للماشية على متن السفينة".
وأضاف المتحدث: "نؤكد أننا نراقب الوضع عن كثب ونعمل بشكل حثيث مع جميع المشاركين في جهود الإنقاذ، سائلين المولى - عزّ وجلّ - أن يكون هناك ناجون آخرون".
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