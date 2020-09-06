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اليمن..  تسجيل شفاء 3 حالات من فيروس كورونا بحضرموت

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 6 سبتمبر 2020

كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، عن مستجدات ‎كورونا خلال الساعات الأخيرة.

 

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وأفادت اللجنة، بتسجيل (3) حالات شفاء فقط جميعها من ‎حضرموت ولم تسجل أي إصابة جديدة أو وفاة.

 

وأضافت "ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (1983) منها (572) وفاة و(1197)".

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