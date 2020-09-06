شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تسجيل شفاء 3 حالات من فيروس كورونا بحضرموت والان مع التفاصيل

الأحد 6 سبتمبر 2020 كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، عن مستجدات ‎كورونا خلال الساعات الأخيرة.

Advertisements وأفادت اللجنة، بتسجيل (3) حالات شفاء فقط جميعها من ‎حضرموت ولم تسجل أي إصابة جديدة أو وفاة. وأضافت "ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (1983) منها (572) وفاة و(1197)".

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