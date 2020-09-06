مقتل 3 إرهابيين وعنصر أمن في هجوم إرهابي شرق تونس

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:45 مساءً, 6 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض لقي عنصر أمن مصرعه وأصيب آخر في عملية طعن نفذها إرهابيون في محافظة سوسة شرق تونس صباح اليوم.

وكشف بيان لوزارة الداخلية التونسية أنه وعلى إثر الهجوم الإرهابي قامت قوات الأمن بعملية تمشيط بمكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها مما أسفر على القضاء على الإرهابيين الثلاثة.

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