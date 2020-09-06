شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إصابات وافدة جديدة بكورونا في البر الصيني والان نبدء بالتفاصيل

أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأحد بأنها تلقت تقارير عن تسجيل عشر إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.ونقلت و كالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض يوم أمس. وقالت اللجنة إن ما مجموعه 18 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس.