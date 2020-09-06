شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. مقتل 3 إرهابيين طعنوا رجلي شرطة في سوسة والان نبدء بالتفاصيل
قال مسؤول أمني إن قوات الشرطة التونسية قتلت ثلاثة إرهابيين اليوم الأحد بعد أن طعنوا رجليّ شرطة في مدينة سوسة الساحلية. وأضاف المسؤول أن أحد الشرطيين توفي.
ويأتي الحادث بعد يومين من تسلم حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي السلطة خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، مما يسلط الضوء على حجم التحديات الأمنية التي يواجهها البلد الذي يعاني بالفعل مشاكل اجتماعية واقتصادية متفاقمة.
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