شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم الـ 100 للتظاهرات.. حرب شوارع في بورتلاند والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة إن محتجين في مدينة بورتلاند الأمريكية رشقوا أفرادها بقنابل حارقة مساء أمس السبت مما أسفر عن إصابة شخص على الأقل وذلك في اليوم المئة للمظاهرات في المدينة الواقعة في ولاية أوريجون احتجاجا على العنصرية ووحشية الشرطة.

وتحدثت الشرطة عن سلوك المحتجين "الصاخب والعنيف" في شارع ستارك جنوب شرق المدينة.

وأضافت على تويتر "جرى إلقاء قنابل حارقة على الضباط مما أسفر عن إصابة أحد السكان على الأقل" وأعادت الشرطة كذلك نشر تسجيل فيديو بثه مراسل لصحيفة نيويورك تايمز يظهر إلقاء القنابل الحارقة وأحد المحتجين وهو يركض والنيران مشتعلة في ساقيه.

وشهدت بورتلاند احتجاجات ليلية لما يزيد عن ثلاثة أشهر وتحولت بعض هذه الاحتجاجات أحيانا إلى اشتباكات بين المتظاهرين وأفراد الشرطة وكذلك بين مجموعات من اليمين وأخرى من اليسار. وقالت الشرطة إنها نفذت عمليات اعتقال دون الإفصاح عن عدد من احتجزتهم.