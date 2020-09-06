شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في سيئول تحذر من إعصار هايشن والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت سفارة المملكة في كوريا الجنوبية أنه نظرًا للتحذيرات الرسمية التي تفيد بمرور إعصار هايشن غدًا الإثنين، وما يصاحبه من أمطار ورياح شديدة، تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في كوريا الجنوبية أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على: ٨٢١٠٨٩٦٢٦٩٩٩+

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