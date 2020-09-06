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وزير النقل يتعهد بدعم النوارس تحضيراً للموسم الجديد

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2020-09-06 | 11:36

وزير النقل يتعهد بدعم النوارس تحضيراً للموسم الجديد

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تعهد وزير النقل ناصر حسين بندر، بدعم نادي الزوراء الرياضي استعداداً للموسم الجديد.
وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في بيان، إن "وزير النقل ناصر حسين بندر، استقبل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي اليوم في مكتبه".

وأوضح، أنه "تم خلال اللقاء التباحث حول موقف الوزارة من دعم الفريق وتعهد الوزير بدعم الفريق خلال الأيام المقبلة وذلك تحضيراً لبدء إعداد الفريق للموسم الكروي الجديد حيث تنتظر الفريق مشاركة محلية ومشاركة خارجية في ملحق دوري أبطال آسيا".


وأضاف رشيد، أن "الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، قدمت شكرها للوزير على تعاونه في حل المشاكل المادية للنادي".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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