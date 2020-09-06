وزير النقل يتعهد بدعم النوارس تحضيراً للموسم الجديد

وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في بيان، إن "وزير النقل ناصر حسين بندر، استقبل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي اليوم في مكتبه".

وأوضح، أنه "تم خلال اللقاء التباحث حول موقف الوزارة من دعم الفريق وتعهد الوزير بدعم الفريق خلال الأيام المقبلة وذلك تحضيراً لبدء إعداد الفريق للموسم الكروي الجديد حيث تنتظر الفريق مشاركة محلية ومشاركة خارجية في ملحق دوري أبطال آسيا".



وأضاف رشيد، أن "الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، قدمت شكرها للوزير على تعاونه في حل المشاكل المادية للنادي".