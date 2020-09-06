مصدر: الحلبوسي يزور أربيل اليوم لبحث ملفات عدة

كشف مصدر برلماني، الأحد، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيزور أربيل اليوم، لبحث ملف الانتخابات المبكرة، ووجهات النظر بشأن الدوائر الانتخابية.

يتبع...



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