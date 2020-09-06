ويعد منتخب البرتغال هو حامل لقب المسابقة فى العام الماضي، بعد أن تغلب على نظيره الهولندي بهدف دون رد فى المباراة النهائية.
وفيما يلي نتائج وأهداف مباريات السبت في دوري الأمم الأوروبية:
مقدونيا (2) ضد أرمينيا (0)
جبل طارق (1) ضد سان مارينو (0)
أيسلندا (0) ضد إنجلترا (1)
إستونيا (0) ضد جورجيا (1)
إذربيجان (1) ضد لوكسمبورج (2)
قبرص (0) ضد الجبل الأسود (2)
الدنمارك (0) ضد بلجيكا (2)
السويد (0) ضد فرنسا (1)
البرتغال (4) ضد كرواتيا (1)
كانت هذه تفاصيل خبر نتائج مباريات الأمس في دوري الأمم الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.