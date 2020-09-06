نتائج مباريات الأمس في دوري الأمم الأوروبية

وكانت منافسات دور المجموعات من مسابقة دورى الأمم الأوروبية، قد انطلقت مساء الخميس، فى أول ظهور لمنتخبات القارة العجوز منذ أزمة كورونا وتجميد كرة القدم حول العالم منذ آذار الماضي. ويعد منتخب البرتغال هو حامل لقب المسابقة فى العام الماضي، بعد أن تغلب على نظيره الهولندي بهدف دون رد فى المباراة النهائية.



وفيما يلي نتائج وأهداف مباريات السبت في دوري الأمم الأوروبية: وفيما يلي نتائج وأهداف مباريات السبت في دوري الأمم الأوروبية: مقدونيا (2) ضد أرمينيا (0) جبل طارق (1) ضد سان مارينو (0) أيسلندا (0) ضد إنجلترا (1) إستونيا (0) ضد جورجيا (1) Advertisements إذربيجان (1) ضد لوكسمبورج (2) قبرص (0) ضد الجبل الأسود (2) الدنمارك (0) ضد بلجيكا (2) السويد (0) ضد فرنسا (1) البرتغال (4) ضد كرواتيا (1)

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