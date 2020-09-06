العشرات من 'محتجزي رفحاء' يتظاهرون على الطريق الدولي شمال البصرة

تظاهر العشرات من "محتجزي رفحاء"، الاحد، على الطريق الدولي بين محافظتي البصرة وذي قار للمطالبة باطلاق مستحقاتهم، فيما هددوا بقطع الطريق غدا.
"وقال مراسل الخليج 365 في ذي قار، إن العشرات من سجناء رفحاء نظموا، اليوم، تظاهرة على الطريق الدولي الرابط بين البصرة وبغداد في جنوب غرب الناصرية.
واضاف ان المتظاهرين وهم يحملون رسائل لرئاسة الوزراء لرفع ما وصفوه بـ "الحيف" عنهم واطلاق "حقوقهم" اسوة بباقي المضحين، لافتا الى أن المتظاهرين هددوا بقطع الطريق الدولي غدا اذا لم يستجاب لطلباتنهم.
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