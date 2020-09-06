العشرات من 'محتجزي رفحاء' يتظاهرون على الطريق الدولي شمال البصرة

"وقال مراسل الخليج 365 في ذي قار، إن العشرات من سجناء رفحاء نظموا، اليوم، تظاهرة على الطريق الدولي الرابط بين البصرة وبغداد في جنوب غرب الناصرية.

واضاف ان المتظاهرين وهم يحملون رسائل لرئاسة الوزراء لرفع ما وصفوه بـ "الحيف" عنهم واطلاق "حقوقهم" اسوة بباقي المضحين، لافتا الى أن المتظاهرين هددوا بقطع الطريق الدولي غدا اذا لم يستجاب لطلباتنهم.