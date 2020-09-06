صحة كربلاء تعلن وفاة طبيبب متاثرا باصابته بكورونا

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الاحد، عن وفاة احد اطبائها نتيجة اصابتها بفيروس كورونا وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، انها "تنعى احد اطبائها متأثرا بإصابته بفيروس كُورونا أثناء تأدية واجبه الإنساني الوطني الدكتور عزيز الغانمي". واضاف البيان أن الغانمي كان مديرا لشعبة المراكز الصحية وطب الأسرة في قسم الصحة العامة".

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